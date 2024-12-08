Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Saldo DANA Gratis Rp115.000: Begini Cara Klaimnya

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |09:24 WIB
Saldo DANA Gratis Rp115.000: Begini Cara Klaimnya
Langsung cair klaim link DANA kaget (Foto: Okezone)
JAKARTA – Klaim saldo DANA gratis Rp115.000 dapat dilakukan dengan akun yang terverifikasi, cepat cair dan langsung masuk ke rekening.

DANA adalah aplikasi dompet digital yang memudahkan penggunanya dalam berbagai transaksi, seperti membeli pulsa, transfer uang, hingga top up game online. Selain itu, DANA juga menyediakan peluang untuk mendapatkan tambahan uang melalui fitur DANA Kaget.

DANA Kaget memungkinkan pengguna premium untuk berbagi saldo kepada pengguna lain melalui link klaim. Link ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akun DANA, termasuk pengguna biasa, asalkan nomor telepon pada akun sudah terverifikasi. Dengan mengikuti petunjuk dan memastikan akun Anda memenuhi syarat, Anda bisa mendapatkan saldo tambahan secara gratis dari fitur ini.

Untuk klaim saldo DANA gratis Rp115.000, pastikan akun DANA sudah terverifikasi dan login. Temukan link DANA Kaget di media sosial, grup komunitas, atau artikel berita, lalu klik untuk diarahkan ke halaman klaim di aplikasi DANA. Klik "Klaim Sekarang" untuk mendapatkan saldo selama kuota masih tersedia, kemudian cek saldo akun yang dimiliki.

Perlu diingat, link DANA Kaget hanya berlaku 24 jam dengan kuota klaim terbatas untuk 2-200 pengguna tercepat. Jika saldo tidak diterima, kemungkinan link sudah kadaluarsa atau kuota habis.

Baca Selengkapnya: Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp115.000 Langsung Cair dan Masuk Rekening

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

