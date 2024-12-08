AHY Ungkap Momen Krusial Harga Tiket Pesawat Bisa Turun 10%

JAKARTA - Pemerintah berhasil menurunkan harga tiket pesawat untuk libur Natal dan Tahun Baru 2025. Adapun besaran harga tiket pesawat turun 10%.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, proses penurunan harga telah dilakukan selama beberapa pekan, yang pada akhirnya pemerintah berhasil menekan harga tiket pesawat hingga kurang lebih sebesar 10% untuk mobilitas masyarakat di momen spesial tersebut.

"Kita berharap di hari-hari yang memang kita harapkan akan terjadi mobilitas yang tinggi, masyarakat kita menjelang liburan Natal dan Tahun Baru kita berharap ada upaya untuk pengurangan harga tiket pesawat," kata AHY di sela acara gerak jalan bersama Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V, Minggu (8/12/2024).

"Dan ini alhamdulillah sudah bisa terjadi. Kami selama 2 minggu terakhir secara intensif membicarakan itu agar maskapai penerbangan semuanya on board, termasuk juga dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang menjadi domain utama dari urusan ini," lanjutnya.

AHY mengungkap, kesuksesan Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat di momen krusial tidak lepas juga dari peran rekan seangkatannya, yakni Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.

"Saya beberapa hari yang lalu cukup intense (komunikasi dengan Alumni) karena saya sama Mas Rahmat fokus untuk menurunkan harga tiket Nataru ini. Berhasil turun 10% kurang lebih. Nataru habis mudah-mudahan ke depan kita kawal lagi," terang anak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.