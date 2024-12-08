Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AHY Ungkap Momen Krusial Harga Tiket Pesawat Bisa Turun 10%

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |15:34 WIB
AHY Ungkap Momen Krusial Harga Tiket Pesawat Bisa Turun 10%
Menko AHY Ungkap Momen Krusial Saat Tiket Pesawat Diturunkan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berhasil menurunkan harga tiket pesawat untuk libur Natal dan Tahun Baru 2025. Adapun besaran harga tiket pesawat turun 10%.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, proses penurunan harga telah dilakukan selama beberapa pekan, yang pada akhirnya pemerintah berhasil menekan harga tiket pesawat hingga kurang lebih sebesar 10% untuk mobilitas masyarakat di momen spesial tersebut.

"Kita berharap di hari-hari yang memang kita harapkan akan terjadi mobilitas yang tinggi, masyarakat kita menjelang liburan Natal dan Tahun Baru kita berharap ada upaya untuk pengurangan harga tiket pesawat," kata AHY di sela acara gerak jalan bersama Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V, Minggu (8/12/2024).

"Dan ini alhamdulillah sudah bisa terjadi. Kami selama 2 minggu terakhir secara intensif membicarakan itu agar maskapai penerbangan semuanya on board, termasuk juga dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang menjadi domain utama dari urusan ini," lanjutnya.

AHY mengungkap, kesuksesan Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat di momen krusial tidak lepas juga dari peran rekan seangkatannya, yakni Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.

"Saya beberapa hari yang lalu cukup intense (komunikasi dengan Alumni) karena saya sama Mas Rahmat fokus untuk menurunkan harga tiket Nataru ini. Berhasil turun 10% kurang lebih. Nataru habis mudah-mudahan ke depan kita kawal lagi," terang anak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185659/diskon_tarif_pesawat-HN1X_large.jpg
Jadwal, Link dan Cara Beli Tiket Diskon Pesawat untuk Libur Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081/bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement