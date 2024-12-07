6 Fakta Harga Tiket Pesawat di Musim Liburan Nataru Turun 10%

JAKARTA - Harga tiket pesawat turun 10% saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan bahwa tarif tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan diturunkan selama periode liburan Nataru 2024/2025, yang berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

Bahkan PT Pertamina dan Angkasa Pura Indonesia pun memberi dukungan penuh terhadap penurunan tarif tiket pesawat ini yang akan berlaku selama 16 hari.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penurunan harga tiket pesawat hingga 10% menjelang akhir tahun, khususnya selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Apresiasi tersebut disampaikan karena biasanya harga tiket pesawat justru mengalami kenaikan pada musim libur akhir tahun.

“Kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik,” ucap Prabowo dalam sambutannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri para menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta.

Berikut 5 fakta harga tiket pesawat di musim liburan kali ini turun 10% yang dirangkum Okezone, Sabtu (7/12/2024):

1. Pertama Kali Diberlakukan

Prabowo pun menyinggung soal penurunan harga tiket pesawat pada saat Nataru. Dia mengatakan bahwa penurunan tiket pesawat ini pertama kali dalam beberapa tahun.

"Kita juga sekali lagi mungkin pertama kali dalam berapa tahun ya kita bisa menurunkan harga tiket pesawat," kata Prabowo dalam sambutannya.