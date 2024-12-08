Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar CEO dengan Gaji Tertinggi di Dunia 2024

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |19:13 WIB
Daftar CEO dengan Gaji Tertinggi di Dunia 2024
Daftar CEO dengan Gaji Tertinggi di Dunia 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar CEO dengan gaji tertinggi di dunia 2024. Sejumlah perusahaan berani menggaji Chief Executive Officer (CEO) dengan angka yang fantastis.

CEO juga dikenal sebagai eksekutif tertinggi di perusahaan atau biasa disebut sebagai Direktur Utama.

Sejumlah nama terkenal yang masuk jajaran di antaranya CEO Broadcom Tan Hock Eng hingga CEO Blackstone Stephen Schwarzman. Sementara, nama miliarder seperti CEO Tesla Elon Musk hingga CEO grup LVMH Bernard Arnault justru tidak masuk daftar ini. Padahal berdasarkan laporan kekayaan Forbes, Elon Musk dan Bernard Arnault ada di daftar 5 besar orang terkaya dunia.

Berikut ini 5 daftar CEO dengan gaji tertinggi di dunia 2024 yang dirangkum Okezone:

1. Tan Hock Eng (Hock E Tan)

Tan Hock Eng, CEO Broadcom Inc., menjadi CEO dengan gaji tertinggi pada tahun 2023, menerima USD161,83 juta (Rp 2,44 triliun). Ia telah memimpin Broadcom sejak 2006.

Tan, kelahiran Malaysia, mendapat beasiswa untuk kuliah di MIT pada tahun 1971 dan lulus pada tahun 1975 dengan gelar sarjana teknik mesin. Ia kemudian meraih gelar MBA dari Harvard.

Sepanjang masa, Tan memimpin perusahaan besar seperti Hume Industries, Commodore International, dan Integrated Circuit Systems, serta memegang posisi di General Motors dan PepsiCo.

2. Nikesh Arora

Nikesh Arora, CEO Palo Alto Networks, menerima gaji USD151,43 juta (Rp 2,29 triliun) pada tahun 2023, menjadikannya CEO dengan bayaran tertinggi kedua. Ia memimpin perusahaan keamanan siber ini sejak enam tahun lalu, dengan kekayaan bersih diperkirakan mencapai USD1,5 miliar pada tahun 2024.

Arora meraih gelar sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi India pada tahun 1989, serta gelar MS di bidang Keuangan dari Boston College dan Administrasi Bisnis dari Northeastern University.

Sebelum bergabung dengan Palo Alto Networks, Arora memiliki pengalaman di T-Mobile, Google, SoftBank Corp., dan Fidelity Investments, yang mendukung kesuksesan kariernya.

3. Sue Y, Nabi

Sue Y Nabi, CEO Coty Inc., menerima gaji USD149,43 juta (Rp2,26 triliun) pada tahun 2023, dan mengawasi merek-merek terkenal seperti Gucci, Burberry, dan Kylie Cosmetics. Nabi, pengusaha Prancis kelahiran Aljazair, memulai karir di L'Oreal pada tahun 1993, lalu menjadi General Manager L'Oreal Prancis pada tahun 2000.

Pada tahun 2009, Nabi diangkat sebagai Presiden Lancôme, namun gagal pada tahun 2013 untuk mengejar peluang baru. Ia kemudian mendirikan Orveda, lini perawatan kulit vegan, sebelum menjadi CEO Coty Inc. pada tahun 2020.

Saat ini, Nabi memiliki kekayaan bersih sekitar USD373 juta, hasil dari perjalanan kariernya di industri kecantikan global.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement