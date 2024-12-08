Daftar CEO dengan Gaji Tertinggi di Dunia 2024

JAKARTA - Daftar CEO dengan gaji tertinggi di dunia 2024. Sejumlah perusahaan berani menggaji Chief Executive Officer (CEO) dengan angka yang fantastis.

CEO juga dikenal sebagai eksekutif tertinggi di perusahaan atau biasa disebut sebagai Direktur Utama.

Sejumlah nama terkenal yang masuk jajaran di antaranya CEO Broadcom Tan Hock Eng hingga CEO Blackstone Stephen Schwarzman. Sementara, nama miliarder seperti CEO Tesla Elon Musk hingga CEO grup LVMH Bernard Arnault justru tidak masuk daftar ini. Padahal berdasarkan laporan kekayaan Forbes, Elon Musk dan Bernard Arnault ada di daftar 5 besar orang terkaya dunia.

Berikut ini 5 daftar CEO dengan gaji tertinggi di dunia 2024 yang dirangkum Okezone:

1. Tan Hock Eng (Hock E Tan)

Tan Hock Eng, CEO Broadcom Inc., menjadi CEO dengan gaji tertinggi pada tahun 2023, menerima USD161,83 juta (Rp 2,44 triliun). Ia telah memimpin Broadcom sejak 2006.

Tan, kelahiran Malaysia, mendapat beasiswa untuk kuliah di MIT pada tahun 1971 dan lulus pada tahun 1975 dengan gelar sarjana teknik mesin. Ia kemudian meraih gelar MBA dari Harvard.

Sepanjang masa, Tan memimpin perusahaan besar seperti Hume Industries, Commodore International, dan Integrated Circuit Systems, serta memegang posisi di General Motors dan PepsiCo.

2. Nikesh Arora

Nikesh Arora, CEO Palo Alto Networks, menerima gaji USD151,43 juta (Rp 2,29 triliun) pada tahun 2023, menjadikannya CEO dengan bayaran tertinggi kedua. Ia memimpin perusahaan keamanan siber ini sejak enam tahun lalu, dengan kekayaan bersih diperkirakan mencapai USD1,5 miliar pada tahun 2024.

Arora meraih gelar sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi India pada tahun 1989, serta gelar MS di bidang Keuangan dari Boston College dan Administrasi Bisnis dari Northeastern University.

Sebelum bergabung dengan Palo Alto Networks, Arora memiliki pengalaman di T-Mobile, Google, SoftBank Corp., dan Fidelity Investments, yang mendukung kesuksesan kariernya.

3. Sue Y, Nabi

Sue Y Nabi, CEO Coty Inc., menerima gaji USD149,43 juta (Rp2,26 triliun) pada tahun 2023, dan mengawasi merek-merek terkenal seperti Gucci, Burberry, dan Kylie Cosmetics. Nabi, pengusaha Prancis kelahiran Aljazair, memulai karir di L'Oreal pada tahun 1993, lalu menjadi General Manager L'Oreal Prancis pada tahun 2000.

Pada tahun 2009, Nabi diangkat sebagai Presiden Lancôme, namun gagal pada tahun 2013 untuk mengejar peluang baru. Ia kemudian mendirikan Orveda, lini perawatan kulit vegan, sebelum menjadi CEO Coty Inc. pada tahun 2020.

Saat ini, Nabi memiliki kekayaan bersih sekitar USD373 juta, hasil dari perjalanan kariernya di industri kecantikan global.