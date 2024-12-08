Prabowo Mulai Berkantor di IKN pada 2028

Presiden Prabowo Akan Berkantor di IKN Mulai 2028. (Foto:Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di Ibu Kota Nusantara dalam tiga tahun mendatang atau pada 2028.

Demikian diungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

"Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029," kata Dody.

Selain Presiden Prabowo, kata Dody, seluruh jajaran eksekutif, yudikatif dan legislatif juga ikut menyusul Prabowo dalam target tahun yang sama.

"Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya," jelas Dody.

Diketahui, fokus target pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) yakni membangun kompleks perkantoran lembaga Legislatif seperti Gedung DPR/MPR/DPD, kompleks perkantoran Yudikatif.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan IKN terus dilakukan hingga 2028.