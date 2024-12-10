Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Gus Miftah vs Deddy Corbuzier, Siapa Paling Kaya?

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |05:15 WIB
Harta Kekayaan Gus Miftah vs Deddy Corbuzier, Siapa Paling Kaya?
Harta Kekayaan Gus Miftah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier menjadi sorotan publik. Deddy Corbuzier terseret dalam kasus Gus Miftah dikarenakan enggan memberi teguran pada Gus Miftah yang merupakan sahabatnya.

Deddy Corbuzier mengungkapkan bahwa dirinya enggan memberikan teguran kepada sahabatnya, Gus Miftah, secara terbuka. Hal ini karena Gus Miftah adalah sosok yang berjasa membimbingnya menjadi mualaf pada tahun 2019.

Deddy, yang memiliki nama asli Deddy Cahyadi, menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk menyampaikan teguran kepada Gus Miftah secara pribadi daripada menggunakan media sosial.

Alasannya, ia khawatir jika teguran tersebut dipotong oleh pihak tak bertanggung jawab dan dijadikan konten di platform seperti TikTok, yang berpotensi memicu kesalahpahaman.

“Kalau gue ngomong di sini, pasti dipotong-potong, lalu dikombinasikan dengan foto tukang es itu. Hasilnya pasti jadi bahan jedak-jeduk di TikTok,” kata Deddy Corbuzier.

"Kalau teman kalian salah, kalian tegur di mana? Di sosmed? Bikin video atau story marah-marah? Atau langsung WhatsApp? Aku bukan orang semacam itu. Kalau temanku salah, aku akan menelponnya, bukan mengeksposnya untuk keuntungan pribadiku," lanjutnya.

Halaman:
1 2
