Prabowo Minta Pasokan Listrik Tak Terganggu saat Libur Nataru 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar infrastruktur listrik di Tanah Air selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 tak mengalami kendala apapun.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, Presiden telah memberi arahan agar Nataru tahun ini berjalan nyaman dan lancar. Karena itu, Kementerian BUMN menginstruksikan kepada PT PLN (Persero) agar menyiapkan sistem kelistrikan dan membentuk satuan khusus untuk menjaga kelancaran pasokan listrik.

”PLN sudah siap untuk menyambut Nataru. Kami sudah pastikan juga kesiapan dengan satgas-satgas yang dibentuk oleh PLN,” ujar Arya, Selasa (10/12/2024).

Dia mencatat adanya potensi peningkatan arus kendaraan listrik di jalur tol, sehingga peran infrastruktur kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang tol sangat krusial.

”Kenaikan mobil listrik juga sangat tinggi sekali dibandingkan tahun sebelumnya. Kesiapan PLN untuk SPKLU juga perlu diperhatikan,” paparnya.

Senada, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan, pihaknya siap mendukung arahan pemerintah untuk memberikan layanan listrik yang memadai selama Nataru. PLN telah melakukan persiapan preventif dengan memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal sejak jauh-jauh hari.

”Kami siap menjalankan arahan dari bapak Presiden Prabowo Subianto agar Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan lancar,” ucap Darmawan.