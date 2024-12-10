Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Cara Cek Bansos 2024 Lewat HP?

Bagaimana Cara Cek Bansos 2024 Lewat HP?
Cara cek bansos 2024 lewat HP (Foto: techrepublic)
JAKARTA - Bagaimana Cara Cek Bansos 2024 Lewat HP? Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk pada tahun 2024.

Berbagai jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) kembali disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, tidak semua orang otomatis terdaftar sebagai penerima bansos. Proses seleksi dilakukan berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Sosial, dan penyaluran bantuan biasanya dilakukan setiap bulan atau beberapa bulan sekali, tergantung programnya. Jika merasa memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, bisa mengajukan verifikasi melalui kelurahan atau desa.

Untuk memudahkan masyarakat, kini pengecekan status penerima bansos bisa dilakukan secara online melalui HP atau komputer. Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk mengecek penerima bansos 2024.

Berikut ini adalah langkah-langkah cek Bansos 2024 lewat HP yang dirangkum Okezone pada, Selasa (10/12/2024):

1. Mengunjungi Situs Resmi Pemerintah

Cara pertama untuk mengecek apakah terdaftar sebagai penerima bansos adalah melalui situs resmi yang disediakan oleh pemerintah. Ikuti langkah-langkah berikut:

- Buka browser di ponsel, lalu kunjungi cekbansos.kemensos.go.id.

- Setelah halaman terbuka, akan melihat kolom untuk memasukkan data pribadi.

2. Mengisi Data Pribadi

Pada halaman utama situs, akan diminta untuk memasukkan informasi berikut:

- Pilih provinsi tempat tinggal.

- Pilih kabupaten/kota.

- Pilih kecamatan.

- Pilih desa/kelurahan.

- Masukkan nama lengkap sesuai KTP.

Setelah semua data terisi, ketikkan kode Captcha yang tampil, lalu klik tombol Cari Data.

Halaman:
1 2
