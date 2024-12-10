Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Kenaikan UMP 2025 di 8 Provinsi

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |21:38 WIB
Daftar Kenaikan UMP 2025 di 8 Provinsi
Daftar Kenaikan UMP 2025 di 8 Provinsi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan besaran UMP 2025. Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Presiden Prabowo pun meminta pemerintah daerah segera mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Para gubernur diminta menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024. UMK serta UMSK paling lambat 18 Desember 2024.

Berikut daerah-daerah yang sudah memutuskan besaran UMP 2025 hari ini:

1. Papua Barat

Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 sebesar Rp3.615.000 atau mengalami kenaikan 6,50% dari UMP 2024 yaitu Rp3.393.500.

Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat Melkias Werinussa, di Manokwari, Senin, mengatakan kenaikan UMP 2025 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Formulanya itu UMP 2024 dikali nilai kenaikan 6,50 persen dan angkanya Rp3.614.077 lalu dibulatkan," kata Melkias.

2. Sulawesi Tenggara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 naik sebesar Rp187.587 atau 6,5 persen dari UMP tahun 2024 sebesar Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551.

3. Kalimantan Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.473.621.

4. Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan UMP 2025 naik menjadi Rp3.579.314 dari tahun sebelumnya Rp3.360.858.

5. Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878/285 atau naik dari Rp2.702.616.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190525/said_iqbal_soal_ump_2026-hW9Y_large.jpg
Bos Buruh Klaim Tak Dilibatkan dalam Perumusan UMP 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190485/uang-eGvF_large.jpg
UMP 2026 Jakarta Diprediksi Naik Jadi Rp5,7 Juta, Tak Sampai Rp6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190447/menaker_soal_upah_minimum_2026-J98W_large.jpg
Menaker Minta Gubernur Umumkan UMP Paling Lambat 24 Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190414/rupiah-BcOR_large.jpg
Hitung-hitungan Kenaikan UMP 2026 Usai Formula Diteken Prabowo, Maksimal 7,36 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190220/said_iqbal_soal_ump_2026-YULr_large.jpg
Bos Buruh Proyeksikan UMP Naik 4 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190191/prabowo-3uDn_large.jpg
Buruh Tak Dilibatkan soal UMP 2026, KSPI: Jangan Beri Masukan Keliru ke Presiden!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement