HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Utusan Khusus Presiden Terkaya, dari Raffi Ahmad, Setiawan Ichlas hingga Mardiono

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |06:08 WIB
Utusan Khusus Presiden Terkaya, dari Raffi Ahmad, Setiawan Ichlas hingga Mardiono
Utusan Presiden Raffi Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memiliki 6 Utusan Khusus Presiden, dari sebelumnya 7, setelah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Dari enam Utusan Khusus Presiden, beberapa di antaranya berlatar belakang sebagai pengusaha besar dengan kekayaan yang fantastis. Sebagai pejabat negara, mereka diwajibkan melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN ke KPK, dengan batas waktu tiga bulan setelah pelantikan.

Berikut ini Utusan Khusus Presiden beserta bisnis hingga harta kekayaanya yang dirangkum Okezone, Jakarta.

1. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan : Setiawan Ichlas

Setiawan Ichlas, atau yang lebih dikenal dengan nama Iwan Bomba, belum melaporkan LHKPN. Ia merupakan pengusaha batu bara asal palembang yang memimpin Bomba Group, sebuah perusahaan induk yang fokus pada berbagai sektor, seperti logistik, distribusi, agroindustri, pertambangan, dan manajemen properti.

Bomba Group, yang Didirikan pada tahun 2000, terus berkembang dengan merambah sektor-sektor lain seperti energi, kontraktor, dan perkebunan. Iwan juga terlibat dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan PLTU Sumatera Selatan 1 dan pabrik bio diesel B100.

Halaman:
1 2
