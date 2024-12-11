Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 hingga 3, Dikabarkan Naik Tahun 2025

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |05:03 WIB
Cek Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 hingga 3, Dikabarkan Naik Tahun 2025
Iuran BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan kelas rawat inap 1, 2 dan 3. Iuran BPJS Kesehatan akan disesuaikan seiring dengan diterapkannya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang berlaku paling lambat 30 Juni 2025.

Namun, sampai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 diundangkan, nominal iuran yang berlaku bagi peserta JKN masih mengacu pada Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan belum ada kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2025 mendatang.

"2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap)," kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Minggu 8 Desember 2024.

Adapun terkait kenaikan iuran, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarifnya akan ditetapkan.

"Bisa naik, bisa tetap, ini kan senario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti

