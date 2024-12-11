Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Infrastruktur Penting Buka Konektivitas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |12:24 WIB
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Infrastruktur Penting Buka Konektivitas
Presiden Prabowo soal Jalan Tol (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro di Semarang, Jawa Tengah, pada hari ini Rabu (11/12/2024).

Prabowo menyebut infrastruktur khususnya flyover dinilai sangat penting untuk memperlancar konektivitas dan memacu pembangunan ekonomi.

"Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita semua berkumpul untuk meresmikan salah satu infrastruktur yang penting yaitu flyover Madukoro di Kota Semarang. Kita mengerti bahwa infrastruktur adalah penting untuk membuka konektivitas memperlancar arus lalu lintas. Dengan demikian memacu pembangunan ekonomi," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo mengingatkan bahwa semua infrastruktur dibangun oleh uang rakyat. Maka dirinya menekankan bahwa uang rakyat harus dipakai untuk kepentingan rakyat.

"Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Prabowo.

