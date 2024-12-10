Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Ekonomi Kita Kuat Bisa Hilangkan Kemiskinan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |19:13 WIB
Prabowo: Ekonomi Kita Kuat Bisa Hilangkan Kemiskinan
Presiden Prabowo Soal Pertumbuhan Ekonomi RI. (Foto: Okezone.com/Aldhi)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ekonomi Indonesia kuat. Dengan kuatnya ekonomi ini diharapkan bisa menghilangkan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

"Ternyata kita bisa ambil kesimpulan sebetulnya Indonesia ini ekonomi kita kuat, tapi bisa lebih kuat lagi, bisa lebih produktif lagi, sangat bisa menghasilkan lebih banyak uang lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa gunakan gitu untuk menghilangkan kemiskinan. Meningkatkan tingkat kemajuan pembangunan kita," kata Prabowo, Selasa (10/12/2024).

Prabowo mengungkapkan, inflasi yang dicapai pada 1,55% bukan merupakan hasil kerja keras pemerintahannya. Tetapi, katanya, ada hasil kerja keras Pemerintah sebelumnya.

"Dan ini sekali lagi ini adalah hasil kerja keras kita semua, hasil bukan pemerintah saya, saya baru 51 hari menjabat berarti pemerintah-pemerintah sebelum ini semua berjasa," kata Prabowo.

Prabowo mengutip pendapat falsafah bahwa pembangunan bangsa tidak bisa dilakukan 5 atau 10 tahun tapi butuh puluhan tahun.

Halaman:
1 2
