Prabowo: Indonesia Jadi 1 dari 3 Negara yang Bisa 100% Swasembada Energi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang bisa 100% swasembada energi.

Prabowo mengatakan bahwa swasembada energi merupakan komoditas dari strategi transformasi di Indonesia.

"Mungkin hanya 3 negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi dan dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan. Hanya ada tiga negara kemungkinan yaitu Brazil, Kongo, Indonesia karena itu kita harus pandai memanfaatkan," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Untuk mencapai hal tersebut, Prabowo meminta agar semua pihak untuk tidak bermalas-malasan.

"Kita tidak boleh kita tidak boleh malas dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan kebiasaan yang mungkin tidak produktif," kata Prabowo.