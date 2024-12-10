Prabowo Ingin Berkantor di IKN 2028, Pembangunan Dikebut

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan perintah Presiden Prabowo Subianto sebelum penunjukan dirinya agar IKN bisa ditempati pada tahun 2028.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada Agustus 2028.

"Ya itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau merintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana, tapi sekarang sudah lebih dijelaskan oleh Menteri PU," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Basuki pun mengatakan bahwa saat ini pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan, mulai dari yudikatif, legislatif, hingga eksekutif.

Menurut Basuki, proses persiapan dimulai dengan membangun fasilitas untuk yudikatif dan legislatif. "Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif," kata Basuki.