HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Cara agar Pinjol Nakal Tak Bisa Akses Kontak

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |06:10 WIB
5 Cara agar Pinjol Nakal Tak Bisa Akses Kontak
Pinjaman online nakal. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini dia 5 cara menghindari Pinjaman Online (Pinjol) nakal agar tidak bisa akses kontak lagi. Pinjol ilegal di Indonesia masih sering terjadi dan merugikan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih sering menggunakan Pinjol untuk mengatasi masalah keuangan pribadinya. Namun, perlu diingat juga bahwa Pinjol ilegal masih terus bermunculan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang terdampak.

Salah satu penyebab yang menyebabkan kerugian untuk masyarakat ini karena biasanya Pinjol ilegal akan mengakses kontak Anda dengan terlalu sering. Padahal, biasanya Pinjol tidak diperkenankan untuk mengakses kontak pribadi masyarakat kecuali dengan alasan yang legal dan sesuai hukum.

Ini dia 5 cara menghindari Pinjol nakal agar tidak bisa akses kontak kita lagi. Dirangkum oleh Okezone.

1. Lakukan Pembayaran Pinjaman Tepat Waktu

Jika Anda sudah terlanjur meminjam dari pinjaman online, lakukan pembayaran atau cicilan secara tepat waktu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
