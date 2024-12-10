Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara Agar Pinjol Nakal Tidak Bisa Akses Kontak? Ini Penjelasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |22:08 WIB
Bagaimana Cara Agar Pinjol Nakal Tidak Bisa Akses Kontak? Ini Penjelasannya
Bagaimana Cara Agar Pinjol Nakal Tidak Bisa Akses Kontak? Ini Penjelasannya. (Foto: Okezone.com/Unsplash)
JAKARTA - Bagaimana cara agar pinjol nakal tidak bisa akses kontak? Ini penjelasannya.

Pinjol kini menjadi alternatif sebagian masyarakat Indonesia untuk mengatasi masalah keuangan. Namun sayangnya, banyak yang tergiur untuk menggunakan pinjol ilegal dibanding pinjol legal karena limitnya yang lebih besar.

Padahal, pinjol ilegal kerap kali bertindak nakal dengan mengakses kontak yang ada di perangkat. Sesuai aturan yang berlaku, pinjol seharusnya tidak diperkenankan untuk mengakses kontak.

Kontak yang diakses oleh oknum pinjol nakal ini biasanya akan digunakan untuk melakukan intimidasi pada peminjam agar segera membayar angsuran pinjamannya.

Lantas bagaimana cara agar pinjol nakal tidak bisa akses kontak? ini penjelasannya.

Hindari konten promosi pinjol ilegal

Untuk mencegah pinjol mengakses kontak, tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah menghindari konten promosi pinjol ilegal. Para oknum pinjol biasanya akan mempromosikan layanannya di berbagai platform seperti youtube, sosial media, game, hingga dengan bantuan influencer.

Jika menjumpai iklan layanan pinjol ilegal, abaikan dan segera pergi ke konten lain yang lebih aman. Dengan begitu, resiko untuk terkena akses kontak dari pinjol ilegal pun dapat dihindari.

Jangan beri akses kontak pada aplikasi

Cara agar pinjol nakal tidak bisa akses kontak yang berikutnya adalah dengan tidak memberikan akses pada aplikasi yang digunakan. Seperti diketahui, perangkat biasanya akan menanyakan saat aplikasi mencoba mengakses sesuatu. Saat ini terjadi, pilih tolak saat pinjol meminta akses pada kontak.

Penolakan ini akan membuat aplikasi pinjol tidak dapat mengakses kontak. Sebaliknya, saat dengan sengaja diberikan akses, maka aplikasi akan bisa mengakses dengan mudah semua kontak dan menggunakannya.

Jangan pinjam dari pinjol ilegal

Hal utama yang perlu diperhatikan agar pinjol nakal tidak bisa akses kontak adalah layanan yang digunakan untuk meminjam uang. Pilihlah pinjol legal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, pinjol legal ini tidak akan meminta akses ke kontak.

