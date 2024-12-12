Catat! Ini NIK KTP yang Dapat Bansos BPNT 2024 Cair Rp400.000

JAKARTA - Bantuan Sosial (Bansos) dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Desember 2024 kembali dicairkan oleh pemerintah. Bantuan ini merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kesusahan dalam ekonomi.

BPNT ini disalurkan setiap bulan sebesar Rp200 ribu. Dengan demikian, jika dua bulan berturut-turut maka masyarakat akan mendapatkan Rp400 ribu.

Pada Desember 2024 ini, BPNT sudah masuk ke tahap keenam dan akan dibayarkan dari bulan November hingga Desember.

Bantuan sosial ini bisa masyarakat gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok. Seperti makanan sehari-hari, atau bahan produk lainnya.

