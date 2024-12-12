Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Rokok dan Vape Naik Mulai 2025! Ada Pita Cukai Baru

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |07:08 WIB
Harga Rokok dan Vape Naik Mulai 2025! Ada Pita Cukai Baru
Harga rokok dan vape naik mulai 2025 (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga rokok dan vape dipastikan naik pada 2025. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok konvensional dan rokok elektrik naik mulai 2025.

Kenaikan harga rokok merupakan strategi pemerintah dalam mengelola kebijakan cukai rokok tanpa menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyatakan bahwa aturan ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dijadwalkan terbit pekan ini.

“PMK sudah kami siapkan bersama dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal). Sudah diharmonisasi di Kemenkum dan Insya Allah dalam minggu ini bisa diterapkan. Dan dua PMK, satu PMK mengenai HJE rokok konvensional dan satu lagi PMK mengenai HJE rokok elektrik yang tentunya akan kita pakai untuk landasan kebijakan di tahun 2025,” kata Askolani, Kamis (12/12/2024).

Askolani menjelaskan, penyesuaian HJE tahun depan didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, termasuk mitigasi terhadap penurunan perdagangan atau downtrading yang terjadi pada 2024.

Selain mempertimbangkan perkembangan industri, kondisi tenaga kerja, dan intensitas pengawasan pita cukai, kebijakan ini juga diterapkan sebagai bagian dari upaya pengendalian kesehatan yang menjadi langkah besar pemerintah dalam menata regulasi hasil tembakau.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171915/menkeu_purbaya-wc1V_large.jpg
Soal Tarif Cukai Rokok Naik, Purbaya Akan Bertemu Pelaku Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/320/2948276/daftar-harga-rokok-terbaru-2024-usai-cukai-naik-FzBXmMjcNm.jpg
Daftar Harga Rokok Terbaru 2024 Usai Cukai Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/455/2879981/inilah-brand-rokok-yang-pertama-kali-muncul-di-indonesia-QxOjHRDZaP.jpg
Inilah Brand Rokok yang Pertama Kali Muncul di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/14/320/2780945/jelang-ramadhan-harga-ayam-diprediksi-tembus-rp50-000-per-ekor-mZJWxQxGwP.jpeg
Jelang Ramadhan, Harga Ayam Diprediksi Tembus Rp50.000 per Ekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/28/320/2736071/pedagang-kaki-lima-bakal-kirim-surat-ke-jokowi-soal-larangan-jual-rokok-ketengan-Vb767e323B.JPG
Pedagang Kaki Lima Bakal Kirim Surat ke Jokowi soal Larangan Jual Rokok Ketengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/28/320/2736066/jual-rokok-ketengan-dilarang-pkl-keuntungan-akan-anjlok-HkFwrkaUO3.JPG
Jual Rokok Ketengan Dilarang, PKL: Keuntungan Akan Anjlok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement