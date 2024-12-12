Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Provinsi yang Dapat UMP 2025 Paling Murah

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |19:26 WIB
Daftar Provinsi yang Dapat UMP 2025 Paling Murah
Daftar Provinsi yang Dapat UMP 2025 Paling Murah .(Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Daftar provinsi yang dapat UMP 2025 paling murah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 mencapai 6,5%.

Keputusan ini diumumkan setelah rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024. Kenaikan tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%.

“Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun, setelah diskusi dengan pimpinan buruh, kami sepakat untuk menetapkan rata-rata upah minimum nasional menjadi 6,5%,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024).

Berikut daftar provinsi yang dapat UMP 2025 paling murah, yang dirangkum Okezone, Kamis (12/12/2024):

1. Jawa Tengah: Rp 2.169.348

2. Jawa Barat: Rp 2.191.232

3. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp 2.264.080

4. Jawa Timur: Rp 2.305.984

5. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.328.969

6. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931

7. Bengkulu: Rp 2.670.039

8. Bali: Rp 2.890.061

9. Lampung: Rp 2.893.068

10. Banten: Rp 2.905.119

