HOME FINANCE

Ngopi Bareng Bapenda bersama Komunitas Otomotif, Bahas Pajak Kendaraan Bermotor

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |16:49 WIB
Ngopi Bareng Bapenda bersama Komunitas Otomotif, Bahas Pajak Kendaraan Bermotor
Bapenda DKI Jakarta menyelenggarakan acara bertajuk NGOBAR Ngopi Bareng Bapenda pada Kamis (12/12/2024) di Lucy In The Sky, SCBD (Foto Dok bapenda)
Jakarta, Okezone  – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyelenggarakan acara bertajuk NGOBAR (Ngopi Bareng Bapenda) pada Kamis (12/12/2024) di Lucy In The Sky, SCBD, Fairgrounds Building, Senayan. 

Acara ini berlangsung dari pukul 15.30 hingga 18.00 WIB dan mengundang berbagai komunitas otomotif ternama di Jakarta. Dengan suasana santai namun tetap informatif, acara ini menjadi wadah yang mempertemukan pihak pemerintah daerah dengan komunitas otomotif untuk berdialog dan berbagi informasi seputar kebijakan perpajakan kendaraan bermotor.

 Komunitas otomotif yang diundang, antara lain: IMI DKI Jakarta, Harley Davidson Club Indonesia, Land Rover Club Indonesia, Motor Sport Club, dan yang lainnya. Selain menjadi ajang silaturahmi yang mempererat hubungan antara Bapenda DKI Jakarta dan komunitas otomotif, NGOBAR juga difokuskan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peraturan terbaru pajak kendaraan bermotor. 

Tidak hanya membahas kebijakan yang saat ini tengah berlaku, seperti penghapusan sanksi administrasi dan pemberian insentif pajak, tetapi juga menjelaskan secara rinci kebijakan baru yang direncanakan untuk diterapkan pada tahun mendatang, yang diantaranya adalah:

1. Kebijakan Penghapusan bunga dan denda untuk Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Pertama, berlaku hingga 31 Desember 2024.

Telusuri berita finance lainnya
