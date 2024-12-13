Advertisement
HOME FINANCE

Diikuti 2.667 Karya, Ini Daftar 25 Pemenang Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:14 WIB
Diikuti 2.667 Karya, Ini Daftar 25 Pemenang Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024
Pemenang Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024. (Foto: dok Pertamina)
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) secara resmi mengumumkan para pemenang Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dalam Malam Penganugerahan AJP. Dari total 2.667 karya para jurnalis dari seluruh Indonesia, Pertamina menetapkan 25 juara nasional termasuk Best of The Best. 

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, AJP merupakan gelaran apresiasi perusahaan kepada insan jurnalis Tanah Air yang terus memberikan edukasi kepada masyarakat. 

"AJP merupakan komitmen dan apresiasi Pertamina kepada para insan media di seluruh Indonesia yang selama ini telah bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat dan mendukung informasi publik mengenai kinerja positif Pertamina di seluruh lini bisnis,” ujar Fadjar.

Fadjar menambahkan, Pertamina telah menyelenggarakan AJP selama 21 tahun. Peserta AJP dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. “Tahun ini peserta AJP mencapai 2.667 karya meningkat dibanding tahun lalu yang berjumlah 2.559 karya,” ucapnya pada kegiatan AJP 2024 di Bali (13/12/2024).

“Kategori yang diperlombakan juga meningkat dari sebelumnya 6 kategori menjadi 8 kategori yang terbagi pada dua pilar utama yakni Bisnis dan Non Bisnis,” tuturnya.

Seluruh karya AJP 2024 telah melalui proses seleksi dan penilaian secara objektif dan berjenjang mulai dari Teritori hingga tingkat Nasional. 

"Proses penjurian melibatkan 21 Juri Teritori dan 9 Juri Nasional dari beragam profesi dan disiplin keilmuan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah bekerja keras memberikan penilaian secara transparan dan objektif sehingga mendukung lahirnya karya-karya jurnalis yang berkualitas," kata Fadjar. 

Pemenang Best of The Best yang merupakan penghargaan tertinggi diberikan kepada Mardans Whaisman jurnalis TVRI Kalimantan Timur dengan judul karya "Taklukkan Riam Untuk Indonesia Satu Harga". 

AJP memberikan kesempatan yang sama kepada insan media untuk meningkatkan pendidikan, wawasan dan pengalaman  belajar di luar negeri melalui raihan Best of The Best.

Berikut para pemenang Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024

Kategori Karya Tulis (Bisnis)

1. Truly Okto Hasudungan Purba (Tribun-Medan.com), Judul Karya: Program Embrio Hadir: Tutup Celah Manipulasi, Pengelolaan BBM Kendaraan Dinas Jadi Lebih Transparan

