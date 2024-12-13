Proyek Bandara Dhoho Milik Orang Terkaya RI Kini Hanya Layani 1 Rute Penerbangan

JAKARTA - Bandara Dhoho, Kediri, Jawa Timur yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dengan skema KPBU senilai Rp13 triliun, kini hanya menyisakan 1 rute penerbangan saja Kediri - Jakarta PP.

Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI) Maksin Arisandi mengatakan satu-satunya rute tersebut melayani 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Rabu dan Jumat menggunakan maskapai Citilink. Padahal sebelumnya bandara tersebut juga melayani rute Kediri - Balikpapan PP menggunakan maskapai Super Air Jet.

"Sayangnya hari ini Balikpapan sudah tidak ada operasi, sehingga saat ini hanya tersisa Jakarta - Kediri PP yang ada," ujarnya di Bandara Dhoho dikutip, Jumat (13/12/2024).

Bahkan pada rencana awal, setidaknya ada 4 rute yang dibidik untuk pemberangkatan dari Bandara Dhoho. Yakni Kediri - Banjarmasin, Kediri - Makassar, Kediri - Balikpapan, dan Kediri - Jakarta. Akan tetapi saat ini hanya tersisa 1 rute penerbangan saja.

Pada kesempatan itu, Maksin menjelaskan sedikit latar belakang pembangunan Bandara Dhoho yang dimulai dari penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) tentang proyek pembangunan Bandara Baru pada tahun 2018. Hal ini berangkat dari usulan kepada Daerah dan diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan Bandara Baru di wilayah Jawa Timur khususnya di sisi selatan.