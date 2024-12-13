Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Anindya Bakrie, Menko Pangan Minta Kadin Ikut Dukung Ketahanan Pangan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |14:30 WIB
Bertemu Anindya Bakrie, Menko Pangan Minta Kadin Ikut Dukung Ketahanan Pangan
Ketum Kadin Bertemu Menko Pangan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk ikut serta dalam mendukung program ketahanan pangan

Menurut Menko, ini bukan hanya karena pangan menjadi salah satu program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tapi juga karena ada peluang ekonomi menggiurkan yang bisa didapat dari sektor pangan.

"Saya sampaikan ke teman-teman Kadin tadi, yang dulu sukanya hanya kontraktor, hanya bangun jalan, bangun pemborong sana sini, peluang di sektor pangan sangat luas dan baik sekali," ungkap Menko Zulhas usai pertemuan dengan Kadin di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan bahwa Kadin bisa ikut terlibat dalam menjalankan usaha di bidang perkebunan rakyat, seperti cokelat, tepung, kelapa, kopi, hingga cengkeh yang potensi cuannya juga cukup besar.

Selain itu Menko juga menyampaikan Kadin bisa turut serta dalam usaha budidaya perikanan serta budidaya garam yang sangat menguntungkan karena begitu dibutuhkan oleh banyak negara di berbagai belahan dunia.

Halaman:
1 2
