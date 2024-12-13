Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Sebut Jabar Jadi Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |21:03 WIB
Kadin Sebut Jabar Jadi Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi
Ketum Kadin Anindya Bakrie Hadiri Dialog dan Diskusi Kadin Jabar. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

KABUPATEN BANDUNG - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional khususnya dalam mendukung berbagai program yang dicanangkan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto.

"Program seperti lumbung pangan, swasembada pangan, rumah murah juga klinik dan sekolah dapat diperbaiki. Kadin Jabar memiliki peluang. Saya sangat bangga, selamat Kadin Jabar. Mudah-mudahan bisa mendukung kadin Indonesia," ujar Anindya saat menghadiri acara Dialog Ekonomi dan Sinkronisasi Organisasi yang digelar Kadin Jawa Barat di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, pada Jumat (13/12/2024).

Mengusung tema "Strategi Meningkatkan Ekonomi Nasional dan Pengurangan Angka Kemiskinan Daerah". Acara tersebut pun dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi dan juga Walikota Bandung terpilih Farhan.

Anindya Bakrie juga menyampaikan apresiasinya terhadap Kadin Jabar dalam mendukung inisiatif pemerintah pusat.

Dirinya berharap Kadin Jabar dapat berperan aktif terhadap program-program tersebut dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ekonomi daerah dan pengurangan kemiskinan.

"Kadin Jabar mempunyai magnet tersendiri. Tentunya kalau gubernur dan walikota terpilih mendukung Kadin, tentu Kadin akan berusaha dan memberi kontribusi," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa Kadin Jabar bukan hanya mitra strategis pemerintah tetapi memiliki kewajiban dalam pembangunan ekonomi.

"Kadin sebagai wadah dunia usaha berkewajiban juga untuk bermanfaat bagi mereka semua," tandasnya.

Dia juga menegaskan, Kadin Jabar telah lama menjadi ujung tombak dalam perekonomian Indonesia.

"Dari dulu hingga saat ini, masih jadi ujung tombak Indonesia. Karena kita memiliki jumlah massa yang besar, kuat dan selalu kompak. Di sini ada 27 kota kabupaten. Saya dengar mayoritas ada di sini. Ujung tombak artinya penting Kadin Jabar berkontribusi. Mengapa kita ke sini dari kadinn daerah, karena kami melihat program prabowo bisa berjalan," tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190841/anindya_bakrie-X9lM_large.jpg
Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement