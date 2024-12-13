Kadin Sebut Jabar Jadi Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi

KABUPATEN BANDUNG - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional khususnya dalam mendukung berbagai program yang dicanangkan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto.

"Program seperti lumbung pangan, swasembada pangan, rumah murah juga klinik dan sekolah dapat diperbaiki. Kadin Jabar memiliki peluang. Saya sangat bangga, selamat Kadin Jabar. Mudah-mudahan bisa mendukung kadin Indonesia," ujar Anindya saat menghadiri acara Dialog Ekonomi dan Sinkronisasi Organisasi yang digelar Kadin Jawa Barat di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, pada Jumat (13/12/2024).

Mengusung tema "Strategi Meningkatkan Ekonomi Nasional dan Pengurangan Angka Kemiskinan Daerah". Acara tersebut pun dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi dan juga Walikota Bandung terpilih Farhan.

Anindya Bakrie juga menyampaikan apresiasinya terhadap Kadin Jabar dalam mendukung inisiatif pemerintah pusat.

Dirinya berharap Kadin Jabar dapat berperan aktif terhadap program-program tersebut dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ekonomi daerah dan pengurangan kemiskinan.

"Kadin Jabar mempunyai magnet tersendiri. Tentunya kalau gubernur dan walikota terpilih mendukung Kadin, tentu Kadin akan berusaha dan memberi kontribusi," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa Kadin Jabar bukan hanya mitra strategis pemerintah tetapi memiliki kewajiban dalam pembangunan ekonomi.

"Kadin sebagai wadah dunia usaha berkewajiban juga untuk bermanfaat bagi mereka semua," tandasnya.

Dia juga menegaskan, Kadin Jabar telah lama menjadi ujung tombak dalam perekonomian Indonesia.

"Dari dulu hingga saat ini, masih jadi ujung tombak Indonesia. Karena kita memiliki jumlah massa yang besar, kuat dan selalu kompak. Di sini ada 27 kota kabupaten. Saya dengar mayoritas ada di sini. Ujung tombak artinya penting Kadin Jabar berkontribusi. Mengapa kita ke sini dari kadinn daerah, karena kami melihat program prabowo bisa berjalan," tegasnya.