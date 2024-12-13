UMKM Tulang Punggung Ekonomi, Mendag Jualan Produk Lokal di Harbolnas 12.12

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mendadak menjadi host live shopping pada sesi Spesial Harbolnas 12.12 yang disiarkan di Shopee Live pada Kamis 12 Desember 2024. Dalam rangkaian puncak Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024,

Mendag bahkan berinteraksi langsung dengan para penonton live shopping sambil menunjukkan barang-barang yang ditampilkan di etalase. “Ini produk dari Sayra ada abaya. Ini sangat bagus dan bahannya juga adem. Ayo Ibu-Ibu, ini bisa di check-out sekarang ya. Kalau ini produk sweater dari Kevas Co, harganya cuma Rp165 ribu aja, dibawah Rp200 ribu. Ini kalau di Jepang pasti mahal banget ini harganya bisa jutaan. Ayo di check-out ya semua,” ujar Mendag.

Tampilnya Mendag dalam sesi live shopping menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan platform e-commerce dalam mempromosikan produk UMKM. Terlebih, produk yang dipromosikan Mendag, sudah menembus pasar ekspor di Shopee.

Dalam kesempatan ini, Mendag juga berbincang-bincang dalam sesi mini talkshow bersama dengan dua UMKM lokal yang produknya sudah semakin dikenal di kalangan masyarakat. Dirinya menjelaskan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

“Sektor UMKM ini jadi tulang punggung perekonomian nasional, menyerap hampir 97 persen atau sekitar 117 juta dari total tenaga kerja di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Mas Kevin dengan Kevas Co, yang sukses menembus pasar ekspor dengan produk-produknya yang berkualitas. Selain itu ada juga Ibu Surmiyati dengan Sayra yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk terus bertumbuh. Harbolnas 2024 ini tujuannya adalah mendukung brand-brand lokal untuk memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan mereka, sehingga bisa mengikuti jejak-jejak Kevas dan Sayra," katanya.