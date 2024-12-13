Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

UMKM Tulang Punggung Ekonomi, Mendag Jualan Produk Lokal di Harbolnas 12.12

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |12:52 WIB
UMKM Tulang Punggung Ekonomi, Mendag Jualan Produk Lokal di Harbolnas 12.12
Mendag Jualan Produk Lokal saat Harbolnas 12.12 (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mendadak menjadi host live shopping pada sesi Spesial Harbolnas 12.12 yang disiarkan di Shopee Live pada  Kamis  12 Desember 2024.  Dalam  rangkaian  puncak  Hari  Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024,

Mendag bahkan berinteraksi langsung dengan para penonton live shopping sambil menunjukkan  barang-barang  yang ditampilkan di etalase. “Ini produk dari Sayra ada abaya. Ini sangat bagus dan bahannya juga adem. Ayo Ibu-Ibu, ini bisa di check-out sekarang ya. Kalau ini produk sweater dari Kevas Co, harganya cuma Rp165 ribu aja, dibawah Rp200 ribu. Ini kalau di Jepang  pasti  mahal  banget  ini  harganya  bisa  jutaan.  Ayo  di  check-out  ya  semua,”  ujar Mendag.

 BACA JUGA:

Tampilnya Mendag dalam sesi live shopping menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan platform e-commerce dalam mempromosikan produk UMKM. Terlebih, produk yang dipromosikan Mendag, sudah menembus pasar ekspor di Shopee.

Dalam  kesempatan ini, Mendag  juga  berbincang-bincang  dalam  sesi  mini  talkshow bersama dengan dua UMKM lokal yang produknya sudah semakin dikenal di kalangan masyarakat. Dirinya  menjelaskan  bahwa  sektor  ini  memiliki  peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

“Sektor UMKM ini jadi tulang punggung perekonomian nasional, menyerap hampir 97 persen atau sekitar 117 juta dari total tenaga kerja di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Mas Kevin dengan Kevas  Co,  yang  sukses  menembus  pasar  ekspor  dengan  produk-produknya  yang  berkualitas. Selain itu ada juga Ibu Surmiyati dengan Sayra yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk terus bertumbuh. Harbolnas 2024 ini tujuannya adalah mendukung brand-brand lokal untuk memperkuat daya  saing dan memperluas jangkauan mereka, sehingga bisa mengikuti jejak-jejak Kevas dan Sayra," katanya.

Telusuri berita finance lainnya
