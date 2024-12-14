Bagaimana Industri Pasar Modal RI di 2025?

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis pasar modal Tanah Air berpeluang tumbuh positif di tahun 2025 mendatang. Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan beberapa strategi yang telah ditetapkan.

“Kami melihat ada ruang untuk kinerja di pasar modal untuk tumbuh positif,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Indonesia, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi dalam keterangan tertulis pada Sabtu (14/12/2024).

Namun demikian, Inarno menyebut, tetap ada beberapa hal yang harus diwaspadai, khususnya faktor global, seperti tensi geopolitik dan kebijakan di negara lain yang dapat mempengaruhi ekonomi di Indonesia dan memberikan sentimen pada pasar modal.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 12 Desember 2024 menunjukkan nilai year to date yang positif di angka 1,67 persen di level 7.394,24. Apabila dibandingkan dengan posisi akhir November 2024, di mana year to date turun 2,18 persen di level 7.114,27. Capaian itu menunjukkan adanya perbaikan kinerja di pasar modal.