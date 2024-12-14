Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Minta Masyarakat Hati-Hati Pakai Pinjol Jelang Nataru

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |11:28 WIB
OJK Minta Masyarakat Hati-Hati Pakai Pinjol Jelang Nataru
OJK minta Masyarakat Hati-Hati soal Pinjam Pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk lebih bijak sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman dari P2P Lending. Mengingat, biasanya belanja masyarakat akan meningkat jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“OJK mengimbau masyarakat dapat menggunakan P2P lending dengan bijak dan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, sehingga masyarakat memiliki kondisi finansial yang lebih baik ke depan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman dalam konferensi pers secara daring, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Sementara itu, Agusman menyebut, belum melihat adanya lonjakan pendanaan bagi industri P2P Lending.

Per Oktober 2024, outstanding pembiayaan tumbuh 29,23 persen year on year dari sebelumnya 33,73 persen di September, dengan nominal sebesar Rp75,02 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,37 persen.

Untuk pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan meningkat sebesar 63,89 persen year on year dari 103,40 persen di September atau menjadi Rp8,41 triliun dengan NPF gross sebesar 2,76 persen.

Halaman:
1 2
