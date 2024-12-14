Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Aturan Terbaru Libur Nasional dan Cuti Bersama Bagi Pekerja

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |06:11 WIB
Begini Aturan Terbaru Libur Nasional dan Cuti Bersama Bagi Pekerja
Aturan Terbaru Libur Nasional dan Cuti Bersama Bagi Pekerja. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama di perusahaan, yang tercantum dalam SE Menaker RI Nomor M/6/HK.04/XII/2024 mengenai Penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama di Perusahaan.

Dalam surat itu, Menaker Yassierli menjelaskan, pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif, artinya pilihan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau serikat pekerja dengan pengusaha, yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, serta memperhatikan kondisi operasional perusahaan.

Selain itu, jika pekerja mengambil cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunan mereka akan berkurang sesuai dengan jumlah cuti yang diambil.

“Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka surat edaran nomor M/3/HK.04/V/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Yassierli, Jakarta. Jumat (13/12/2024).

Sedangkan untuk hari libur nasional dan hari libur resmi, Menaker menegaskan bahwa pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187349//libur_bersama-ugH1_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Tanggal Merah dan Daftar Cuti Bersama Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187403//wamenag_muhammad_syafii-S0zN_large.jpg
Hadiri Reuni 212, Wamenag Jawab Usulan 2 Desember Jadi Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187227//cuti_bersama-TgbU_large.jpg
Jadwal Tanggal Merah dan Daftar Cuti Bersama Desember 2025, Ada 4 Hari Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185675//kalender_2026-Xhqa_large.jpg
Berikut Kalender 2026, dari Libur Nasional hingga Cuti Bersama  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/622/3185506//kalender_2026-qfFC_large.jpg
Kalender 2026: Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/624/3179628//sumpah_pemuda-GMYq_large.jpg
Apakah Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober Hari Libur? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement