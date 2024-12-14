Segini Harta Kekayaan Dedy Mandarsyah di LHKPN

JAKARTA - Segini harta kekayaan Dedy Mandarsyah di LHKPN. Insiden yang melibatkan pejabat negara ini viral di media sosial setelah video penganiayaannya diunggah oleh akun @Heraloebss. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menjalani perawatan di RS Bhayangkara.

Kejadian penganiayaan itu diketahui terjadi di salah satu cafe di jalan Demang Lebar Daun Palembang. Ketika kejadian, istri Dedi yang merupakan seorang pengusaha kain tenun bernama Sri Meilina atau Lina dan sopirnya berinisial DT mengajak korban bertemu untuk membahas jadwal koas sang anak.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (14/12/2024), Okezone telah merangkum harta kekayaan Dedy Mandarsyah, sebagai berikut.

Siapa Dedy Mandarsyah?

Dedy Mandarsyah mulai melaporkan harta kekayaan setelah menjadi Kepala Satuan Kerja sebagai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II, Provinsi Riau. Lalu Dedy Mandarsyah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja sejak Desember 2016 hingga Desember 2019.

Satu di antaranya menjadi Kepala Satuan Kerja Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019. Dedy kemudian menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komite (PPK) hingga Desember 2022. Setelah itu, Dedy Mandarsyah menjadi Kepala BPJN Kalimantan Barat hingga saat ini.