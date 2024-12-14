Harta kekayaan Mochtar Riady yang Temui Jokowi di Solo

JAKARTA - Harta kekayaan Mochtar Riady yang temui Jokowi di Solo. Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menerima kunjungan pendiri Lippo Group Mochtar Riady bersama keluarga di Solo, Jawa Tengah.

Dikutip Instagram resmi Jokowi, Sabtu (14/12/2024) Jokowi terlihat duduk berhadapan dengan keluarga Riady di sebuah meja panjang. Keluarga Mochtar Riady tampak kompak mengenakan busana bertema batik.

Lantas berapa kekayaan Mochtar Riady? berikut ulasannya yang dirangkum Okezone:

Mochtar Riady masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes. Dia mempunyai harta kekayaan USD2,2 miliar atau setara Rp34,5 triliun dari diversifikasi bisnis seperti properti, ritel hingga rumah sakit.

Lippo Group memiliki perusahaan yang bergerak di bidang real estate terbesar di Indonesia, yakni Lippo Karawaci, Tbk yang membawahi hunian, mall mewah, kota mandiri, apartemen, hingga hotel seperti Lippo Mall Puri, Lippo Mall Karawang, Pluit Village, dan lain-lain.