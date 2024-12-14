Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta kekayaan Mochtar Riady yang Temui Jokowi di Solo

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |19:37 WIB
Harta kekayaan Mochtar Riady yang Temui Jokowi di Solo
Jokowi Bertemu Pengusaha Mochtar Riady (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Mochtar Riady yang temui Jokowi di Solo. Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menerima kunjungan pendiri Lippo Group Mochtar Riady bersama keluarga di Solo, Jawa Tengah.

Dikutip Instagram resmi Jokowi, Sabtu (14/12/2024) Jokowi terlihat duduk berhadapan dengan keluarga Riady di sebuah meja panjang. Keluarga Mochtar Riady tampak kompak mengenakan busana bertema batik.

Lantas berapa kekayaan Mochtar Riady? berikut ulasannya yang dirangkum Okezone:

Mochtar Riady masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes. Dia mempunyai harta kekayaan USD2,2 miliar atau setara Rp34,5 triliun dari diversifikasi bisnis seperti properti, ritel hingga rumah sakit.

Lippo Group memiliki perusahaan yang bergerak di bidang real estate terbesar di Indonesia, yakni Lippo Karawaci, Tbk yang membawahi hunian, mall mewah, kota mandiri, apartemen, hingga hotel seperti Lippo Mall Puri, Lippo Mall Karawang, Pluit Village, dan lain-lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement