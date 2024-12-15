Mengenal Apa Itu Lembaga Keuangan Mikro hingga Jenis Usahanya

JAKARTA - Mengenalkan apa itu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mulai dari pengertian hingga jenis usahanya. LKM adalah institusi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendanaan skala mikro serta memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), LKM berfungsi memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan fokus pada usaha skala mikro.

LKM tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga jasa konsultasi pengembangan usaha, yang menjadikannya salah satu pilar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Lembaga Keuangan Mikro (LKM) penting untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat,” tulis akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Minggu (15/12/2024).

Tujuan LKM:

- Memperluas akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat kecil.

- Mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau miskin.

Kegiatan usaha LKM mencakup beberapa layanan utama, yaitu:

- Memberikan pinjaman atau pembiayaan bagi usaha mikro.

- Mengelola simpanan dari anggota dan masyarakat.

- Menyediakan jasa konsultasi pengembangan usaha.

- Menjalankan aktivitas lain sesuai regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).