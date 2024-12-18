Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.115

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |12:45 WIB
IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.115
IHSG Sesi I Melemah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,59% ke level 7.115 pada sesi pertama Rabu (18/12/2024).

Kendati menguat saat bel pembukaan, IHSG terkena aksi jual investor dengan rentang pergerakan di area 7.110,11 - 7.216,88.

Total 202 saham menguat, 389 melemah, dan 355 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp4,76 triliun, dengan volume 7,88 miliar saham.

Sejumlah indeks pendukung bergerak turun seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36. Demikian juga seluruh IDX-Sectoral. Dari sisi sektor, pemberat indeks datang dari transportasi, infrastruktur, dan teknologi.

