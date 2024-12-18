Menteri Investasi Resmikan Pabrik Rokok Rp630 Miliar, Serap 3.500 Tenaga Kerja

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meresmikan pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Blitar dan Tegal senilai Rp630 miliar. Investasi PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) berhasil menyerap tambahan ribuan tenaga kerja.

“Penciptaan lapangan kerja berkualitas adalah prioritas utama pemerintah. Peran Sampoerna sudah sangat luar biasa dan sejalan dengan program kami. Satu hal yang saya lihat dan rasakan hari ini adalah antusiasme, semangat, dan kebahagiaan para pekerja terutama ibu-ibu pelinting. Berarti Sampoerna sudah melakukan sesuatu yang benar dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya,” ujar Rosan, Selasa (17/12/2024).

Rosan mengatakan, sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, tugas pemerintah yang paling penting adalah menjaga investasi yang sudah ada dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Oleh karena itu, kami akan terus memberikan support dan fasilitas agar investor jangka panjang seperti Sampoerna terus bisa berinvestasi dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan di Indonesia, apalagi Sampoerna telah mengekspor produknya ke 30 tujuan ekspor di Asia Pasifik” ujar Rosan.

Menurut Rosan, keberadaan Sampoerna telah menghasilkan multiplier effect yang luar biasa, mencakup petani, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga supplier lokal.