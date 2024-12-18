Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skenario KCIC Antisipasi Penumpukan Penumpang Jelang Nataru, Cek Jadwalnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |06:58 WIB
Skenario KCIC Antisipasi Penumpukan Penumpang Jelang Nataru, Cek Jadwalnya
Kereta Cepat Whoosh pada Libur Nataru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyiapkan skenario untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

"KCIC akan menambah petugas layanan di stasiun, peron, dan loket, serta petugas keamanan. Layanan passenger service mobile juga akan dihadirkan untuk melayani kebutuhan penumpang saat di stasiun," kata Corporate Communication Manager KCIC Emir Monti di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Emir menambahkan, KCIC juga telah menyiapkan layanan demi memudahkan para penumpang untuk membeli tiket perjalanan. Para penumpang dapat membeli tiket Kereta Cepat Whoosh melalui website resmi di ticket.kcic.co.id.

Selain itu, tiket perjalanan juga dapat dibeli melalui online travel agent, KAI Access, BRImo, Livin' Mandiri, dan BNI Mobile.

"Ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan lonjakan penumpang di libur Nataru. Kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mencegah kendala yang mungkin bisa menghambat perjalanan selama momen Nataru," ujarnya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
