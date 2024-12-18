Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ganti Dirut Pindad dan Dahana, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbarunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |12:46 WIB
Erick Thohir Ganti Dirut Pindad dan Dahana, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbarunya
Erick Thohir Ganti Dirut Pindad dan Dahana. (Foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti Direktur Utama PT Pindad. Dirinya mengangkat Sigit P Santosa menggantikan Abraham Mose.

Perubahan orang nomor satu anak usaha atau anggota Holding BUMN Industri Pertahanan (Defend ID) ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor: SK-300/MBU/12/2024.

Lalu, Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B PT Pindad sesuai Surat Keputusan Nomor: 009/KRUPS/LEN-PINDAD/XII/2024 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pindad.

Dalam perubahan, pemegang saham juga mencopot Budhiarto sebagai Direktur Produksi dan Atih Nurhayati sebagai Direktur Komersial.

Kemudian, mengangkat Hera Rosmiati sebagai Direktur Produksi, Budhiarto sebagai Direktur Komersial, dan Prima Kharisma sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan.

Kementerian BUMN dan PT Len Industri juga memberhentikan dengan hormat Agus Andrianto sebagai Wakil Komisaris Utama, Anto Mukti Putranto sebagai Komisaris Independen, Widhioseno sebagai Komisaris, dan Alexandra Retno Wulan sebagai Komisaris Independen.

Sebagai gantinya, mengangkat Ahmad Dofiri sebagai Wakil Komisaris Utama ex oficio, Akhmad Syahroza sebagai Komisaris, Abraham Mose selaku Komisaris, dan Surawahadi sebagai Komisaris Independen.

Selain itu, Erick Thohir juga merombak susunan dewan direksi dan komisaris PT Dahana, perusahaan pelat merah yang memproduksi bahan peledak dan energi tinggi.

Dalam proses penyegaran itu, pemegang saham mengangkat Hary Irmawan sebagai Direktur Utama, Mohammad Nur Soddiq selaku Direktur Keuangan,

Manajemen Risiko, dan SDM, dan Abdul Haris Atbaro mengisi posisi Direktur Operasi.

Sebaliknya, pemegang saham memberhentikan dengan hormat Syaifuddin sebagai Direktur Utama, Ahyanizzaman selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM, serta Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara yang sebelumnya mengisi Direktur Teknologi dan Pengembangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement