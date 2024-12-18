Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris BUMN Pertahanan, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris BUMN yang tergabung dalam Holding Industri Pertahanan (Defend ID) di akhir 2024.

Perombakan manajemen perseroan dilakukan di antaranya, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Pindad, dan PT Dahana.

Berikut rincian perubahan struktural BUMN pertahanan jelang tutup tahun:

1. PAL Indonesia

Erick Thohir dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin resmi mengubah susunan direksi dan komisaris PAL Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Willgo Zainar dan Satriyo Bintoro sebagai anggota Direksi PAL Indonesia. Willgo Zainar sebelumnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran melalui SK Menteri BUMN RI Nomor: SK-196/MBU/06/2021 tanggal 15 Juni 2021.

Sedangkan Satriyo Bintoro diangkat sebagai Direktur Produksi melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/07/2024 dan Keputusan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Nomor 004/KRUPS/LEN-PTPAL/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Sebagai gantinya, pemegang saham menetapkan Wiyono Komodjojo sebagai Direktur Pemasaran, Diana Rosa selaku Direktur Produksi, dan Briljan Gazalba sebagai Direktur Teknologi.

Selain Direksi, Erick juga mengubah susunan jajaran Dewan Komisaris.

Adapun isi Surat Keputusannya, dia memberhentikan dengan hormat Didit Herdiawan sebagai Komisaris Independen dan Harsusanto sebagai Komisaris Independen. Sebaliknya, mengangkat Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama dan Tri Harsono sebagai Komisaris Independen.

2. Dirgantara Indonesia

Erick Thohir menunjuk Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Komisaris Utama Dirgantara Indonesia, menggeser Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Pemegang saham juga memberhentikan Slamet Soedarsono sebagai Komisaris dan Jamaluddin Malik sebagai Komisaris Independen.

Lalu, mengangkat Marsekal Muda TNI Oki Yanuar sebagai Komisaris. Tak hanya dewan komisaris, pemegang saham juga melakukan kocok ulang dewan direksi PTDI.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor : SK-302/MBU/12/2024 dan Nomor : 011/KRUPS/LEN-PTDI/XII/2024, bahwa memberhentikan dengan hormat Batara Silaban sebagai Direktur Produksi dan Megy Sismandany sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.

Kemudian, mengangkat Dena Hendriana sebagai Direktur Produksi dan Dhias Widhiyati sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.