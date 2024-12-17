Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Merger 7 BUMN Karya, Inbreng Saham WIKA ke PTPP Rampung 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |17:45 WIB
Merger 7 BUMN Karya, Inbreng Saham WIKA ke PTPP Rampung 2025
Inbreng Saham WIKA ke PTPP. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan inbreng saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) ke PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) rampung 2025.

Saat ini, Erick masih menunggu keputusan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo soal konsolidasi kedua entitas konstruksi pelat merah tersebut.

“Udah, lagi nunggu keputusan dari Menteri PU. Kalau bisa kita dorong tahun depan bisa tuntas,” ujar Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

Adapun, Kementerian BUMN menargetkan ada tujuh perseroan di sektor infrastruktur yang bakal dilebur menjadi tiga perusahaan saja. Proses ini masih harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam skemanya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, atau WSKT dilebur ke PT Hutama Karya (Persero) atau HK. Artinya, HK bakal menjadi induk usaha WSKT.

Hutama Karya selaku induk usaha dengan kemampuan keuangannya bisa mendukung arus kas (cash flow) WSKT, ketika emiten ditugaskan menggarap proyek strategis nasional.

Lalu, PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dilebur ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk alias ADHI. Kemudian, Wijaya Karya dilebur ke Pembangunan Perumahan.

