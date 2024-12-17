Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris PAL, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengubah susunan direksi dan komisaris PT PAL Indonesia. Perombakan dilakukan setelah pemegang saham menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Willgo Zainar dan Satriyo Bintoro sebagai anggota Direksi PAL Indonesia. Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) yakni Nomor : SK-298/MBU/12/2024 dan Nomor: 007/KRUPS/LEN-PAL/XII/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi PT PAL Indonesia.

Willgo Zainar sebelumnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran melalui SK Menteri BUMN RI Nomor: SK-196/MBU/06/2021 tanggal 15 Juni 2021.

Sedangkan Satriyo Bintoro diangkat sebagai Direktur Produksi melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/07/2024 dan Keputusan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Nomor 004/KRUPS/LEN-PTPAL/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Sebagai gantinya, pemegang saham menetapkan Wiyono Komodjojo sebagai Direktur Pemasaran, Diana Rosa selaku Direktur Produksi, dan Briljan Gazalba sebagai Direktur Teknologi, serta

Selain Direksi, Erick juga mengubah susunan jajaran Dewan Komisaris. Keputusan ini dimaklumatkan dalam Surat Keputusan Nomor : SK-299/MBU/12/2024 dan Nomor : 008/KRUPS/LEN-PAL/XII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota Dewan Komisaris PT PAL Indonesia.

Adapun isi Surat Keputusan tersebut memberhentikan dengan hormat Didit Herdiawan sebagai Komisaris Independen dan Harsusanto sebagai Komisaris Independen. Sebaliknya, mengangkat Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama dan Tri Harsono sebagai Komisaris Independen.

Berikut susunan direksi dan komisaris PAL Indonesia:

Direksi:

Direktur Utama: Kaharuddin Djenod

Direktur Pemasaran: Wiyono Komodjoyo

Direktur Produksi: Diana Rossa