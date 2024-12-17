Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris PAL, Ini Susunan Terbarunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |20:04 WIB
Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris PAL, Ini Susunan Terbarunya
Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris PAL. (Foto: Okezone.com/PAL)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengubah susunan direksi dan komisaris PT PAL Indonesia. Perombakan dilakukan setelah pemegang saham menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Willgo Zainar dan Satriyo Bintoro sebagai anggota Direksi PAL Indonesia. Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) yakni Nomor : SK-298/MBU/12/2024 dan Nomor: 007/KRUPS/LEN-PAL/XII/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi PT PAL Indonesia.

Willgo Zainar sebelumnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran melalui SK Menteri BUMN RI Nomor: SK-196/MBU/06/2021 tanggal 15 Juni 2021.

Sedangkan Satriyo Bintoro diangkat sebagai Direktur Produksi melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/07/2024 dan Keputusan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Nomor 004/KRUPS/LEN-PTPAL/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Sebagai gantinya, pemegang saham menetapkan Wiyono Komodjojo sebagai Direktur Pemasaran, Diana Rosa selaku Direktur Produksi, dan Briljan Gazalba sebagai Direktur Teknologi, serta

Selain Direksi, Erick juga mengubah susunan jajaran Dewan Komisaris. Keputusan ini dimaklumatkan dalam Surat Keputusan Nomor : SK-299/MBU/12/2024 dan Nomor : 008/KRUPS/LEN-PAL/XII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota Dewan Komisaris PT PAL Indonesia.

Adapun isi Surat Keputusan tersebut memberhentikan dengan hormat Didit Herdiawan sebagai Komisaris Independen dan Harsusanto sebagai Komisaris Independen. Sebaliknya, mengangkat Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama dan Tri Harsono sebagai Komisaris Independen.

Berikut susunan direksi dan komisaris PAL Indonesia:

Direksi:

Direktur Utama: Kaharuddin Djenod

Direktur Pemasaran: Wiyono Komodjoyo

Direktur Produksi: Diana Rossa

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/320/2823380/pt-pal-milik-siapa-perusahaan-yang-viral-lulusan-s1-kalah-dari-stm-saat-lamar-kerja-6NEvttDM1p.jpg
PT PAL Milik Siapa? Perusahaan yang Viral Lulusan S1 Kalah dari STM saat Lamar Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/04/320/2700789/gandeng-perusahaan-senjata-prancis-pal-incar-top-50-global-defense-industry-gZhUusf8v2.jpeg
Gandeng Perusahaan Senjata Prancis, PAL Incar Top 50 Global Defense Industry
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/22/320/2583402/presiden-jokowi-resmikan-kapal-cepat-rudal-buatan-pal-indonesia-mMhckERAc8.jpg
Presiden Jokowi Resmikan Kapal Cepat Rudal Buatan PAL Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/23/320/2521639/erick-thohir-tunjuk-didit-herdiawan-jadi-komut-baru-pal-indonesia-hUfSGwd2IC.jpg
Erick Thohir Tunjuk Didit Herdiawan Jadi Komut Baru PAL Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/24/320/2460540/pal-dapat-pmn-rp1-28-triliun-ri-segera-punya-kapal-selam-buatan-lokal-bqWi8iqfCT.jpg
PAL Dapat PMN Rp1,28 Triliun, RI Segera Punya Kapal Selam Buatan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/23/320/2459880/bangga-intip-kecanggihan-kapal-seram-made-in-ri-segini-harganya-o7Jo8WfPjW.jpg
Bangga! Intip Kecanggihan Kapal Selam Made in RI, Segini Harganya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement