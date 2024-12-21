Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp18.000

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |11:56 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp18.000
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam naik sebesar Rp18.000 per gram pada hari ini, Sabtu (21/12/2024).

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut mengalami peningkatan, yakni dari Rp1.366.000 per gram menjadi Rp1.382.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

