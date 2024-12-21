Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun Pasar Senen Dipadati Penumpang Jelang Nataru

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |19:44 WIB
Stasiun Pasar Senen Dipadati Penumpang Jelang Nataru
Stasiun Pasar Senen jelang Libur Nataru (Foto: Okezone)
JAKARTA - Stasiun Pasar Senen, Jakarta, menjadi salah satu titik keberangkatan tersibuk bagi masyarakat yang memanfaatkan periode libur sekolah menjelang Natal dan Tahun Baru.

Pantauan lokasi, para penumpang terlihat berbondong-bondong membawa tas dan koper.

Petugas sibuk membantu penumpang mencetak tiket, sementara ornamen Natal menghiasi berbagai sudut stasiun.

Dwi, seorang kepala keluarga berusia 36 tahun memanfaatkan momen libur sekolah dengan mengajak sang istri dan dua anak pergi ke kampung halaman, Purworejo, Jawa Tengah.

“Anak-anak mulai libur sekolah Senin depan, dan kami rencananya akan tinggal di kampung selama dua minggu. Ini momen yang pas untuk silaturahmi dengan orang tua,” kata Dwi kepada iNews di lokasi, Sabtu (21/12/2024).

Halaman:
1 2
