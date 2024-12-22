Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Diskon Tarif Tol Trans Jawa 10% pada Libur Nataru

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |06:07 WIB
4 Fakta Diskon Tarif Tol Trans Jawa 10% pada Libur Nataru
Fakta Diskon Jalan Tol pada Nataru 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 10% untuk Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025). Untuk mendukung program tersebut, PT Jasamarga Transjawa Tol menyiapkan Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Sebagai Gerbang Tol Tap in dan Tap Out Diskon Jalan Tol Trans Jawa.

Potongan tarif akan berlaku dari GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada arus mudik Nataru dan dari GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang menuju GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus balik Nataru.

Berikut fakta diskon tariff tol Trans Jawa pada Libur Nataru yang dirangkum Okezone, Minggu (22/12/2024).

1. Dukung Kelancaran

Dalam rangka mendukung kelancaran arus kendaraan selama periode diskon tarif tol, PT JTT telah menambahkan kapasitas transaksi di GT Cikampek Utama KM 71 B arah Jakarta Jalan Tol Jakara-Cikampek sebanyak 5 lajur sehingga lajur transaksi di GT Cikatama menjadi total 36 lajur, termasuk gardu Oblique Approach Booth (OAB) untuk proses layanan transaksi diskon 10% di GT Cikampek Utama. Pengoperasian gardu tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas kendaraan yang melintasi GT Cikampek Utama selama program diskon berlangsung.

Pengguna jalan asal perjalanan dari Jakarta atau masuk di GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju Semarang melewati GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang dan sebaliknya akan mendapatkan diskon tarif tol sebesar 10% dari harga normal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement