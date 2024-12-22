4 Fakta Diskon Tarif Tol Trans Jawa 10% pada Libur Nataru

JAKARTA – Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 10% untuk Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025). Untuk mendukung program tersebut, PT Jasamarga Transjawa Tol menyiapkan Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Sebagai Gerbang Tol Tap in dan Tap Out Diskon Jalan Tol Trans Jawa.

Potongan tarif akan berlaku dari GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada arus mudik Nataru dan dari GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang menuju GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus balik Nataru.

Berikut fakta diskon tariff tol Trans Jawa pada Libur Nataru yang dirangkum Okezone, Minggu (22/12/2024).

1. Dukung Kelancaran

Dalam rangka mendukung kelancaran arus kendaraan selama periode diskon tarif tol, PT JTT telah menambahkan kapasitas transaksi di GT Cikampek Utama KM 71 B arah Jakarta Jalan Tol Jakara-Cikampek sebanyak 5 lajur sehingga lajur transaksi di GT Cikatama menjadi total 36 lajur, termasuk gardu Oblique Approach Booth (OAB) untuk proses layanan transaksi diskon 10% di GT Cikampek Utama. Pengoperasian gardu tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas kendaraan yang melintasi GT Cikampek Utama selama program diskon berlangsung.

Pengguna jalan asal perjalanan dari Jakarta atau masuk di GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju Semarang melewati GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang dan sebaliknya akan mendapatkan diskon tarif tol sebesar 10% dari harga normal.