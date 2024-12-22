Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1,9 Juta Penumpang Liburan Natal dan Tahun Baru Naik Kereta Api

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |13:07 WIB
1,9 Juta Penumpang Liburan Natal dan Tahun Baru Naik Kereta Api
1,9 Juta Penumpang Liburan Naik Kereta. (Foto: Okezone.com/KAI)
JAKARTA - Tiket kereta api jarak jauh dan lokal periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 sudah terjual mencapai 1.909.580. Angka ini tercatat hingga hari ini.

Rinciannya, 1.694.460 atau setara 61,15 persen dari total tiket kereta jarak jauh disediakan PT KAI (Persero), yakni 2.770.864. Lalu, 215.120 atau 26,83 persen dari 801.724 tiket kereta lokal.

“Jumlah tiket kereta jarak jauh dan lokal yang sudah terjual untuk periode Nataru 2024/2025 yaitu 1.909.580 tiket dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan KAI sebanyak 3.484.748,” ujar VP Public Relations KAI Anne Purba, Minggu (22/12/2024).

Untuk kereta api jarak jauh, tiket sudah dapat dipesan H-45, sedangkan kereta lokal baru dapat dipesan H-30 sebelum keberangkatan.

"Jumlah penjualan tiket masih akan terus berubah dinamis dan bertambah, karena penjualan masih berlangsung,” paparnya.

Berikut update penjualan tiket pantauan pada Minggu, 22 Desember 2024 Pukul 07.00 WIB:

- H-6 (19 Desember 2024): 163.674 penumpang closed

- H-5 (20 Desember 2024): 200.897 penumpang closed

- H-4 (21 Desember 2024): 212.357 penumpang closed

- H-3 (22 Desember 2024): 175.203 penumpang dinamis

- H-2 (23 Desember 2024): 134.219 penumpang dinamis

- H-1 (24 Desember 2024): 130.552 penumpang dinamis

- H (25 Desember 2024): 114.842 penumpang dinamis

- H+1 (26 Desember 2024): 104.157 penumpang dinamis

- H+2 (27 Desember 2024: 92.180 penumpang dinamis

- H+3 (28 Desember 2024): 95.856 penumpang dinamis

