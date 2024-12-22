Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Natal, 686 Ribu Mobil Sudah Tinggalkan Jabotabek

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |14:05 WIB
Libur Natal, 686 Ribu Mobil Sudah Tinggalkan Jabotabek
Ribuan Kendaraan Sudah Tinggalkan Wilayah Jabodetabek. (Foto; Okezone.com/Antara)




JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) mencatat 686.609 kendaraan sudah meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 (18 Desember)-H-4 Natal (21 Desember) 2024. Angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 14,6% jika dibandingkan lalin normal (598.904 kendaraan) pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalin ini meningkat sebesar 5,8% (648.813 kendaraan).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 312.092 kendaraan (45,5%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 216.704 kendaraan (31,6%) menuju arah Barat (Merak), dan 157.813 kendaraan (23,0%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun distribusi lalin, arah timur pulau Jawa (Trans Jawa dan Bandung), kendaraan melewati GT Cikampek Utama sebanyak 159.169 kendaraan, meningkat sebesar 36,2% dari lalin normal. Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 152.923 kendaraan, meningkat sebesar 12,7% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 312.092 kendaraan, meningkat sebesar 23,5% dari lalin normal.

Sedangkan kendaraan ke arah Barat (Merak) melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 216.704 kendaraan, meningkat 9,8% dari lalin normal.

