Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Kesalahan yang Bikin THR Natal Tiba-Tiba Habis

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |17:15 WIB
4 Kesalahan yang Bikin THR Natal Tiba-Tiba Habis
4 Kesalahan yang Bikin THR Natal Ludes. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) Natal menjadi momen yang dinanti setiap pekerja yang beragama Kristen. Pasalnya, ada perusahaan yang membagikan THR sesuai dengan keyakinan para pekerjanya.

Oleh karena itu seperti moment akhir tahun ini, THR Natal tentu sudah sangat dinantikan. Akan tetapi, seringkali kebahagiaan ini hanya berlangsung sesaat dan bisa berubah menjadi penyesalan secara cepat ketika uang THR habis begitu saja tanpa ada sisa sebelum waktunya.

Banyak anak muda yang terlalu antusias menyambut akhir tahun, sehingga lupa untuk merencanakan keuangan dengan baik. Akibatnya, THR yang seharusnya menjadi pelengkap kebahagiaan Natal malah cepat berkurang.

Berikut adalah empat pola keuangan yang salah dan perlu dihindari agar THR Natal awet yang sudah dirangkum oleh Okezone, Minggu (22/12/2024):

1. Berbelanja Tanpa Cek Saldo

Akhir tahun pastinya dimanfaatkan untuk bertemu teman dan keluarga. Dengan euforia yang bahagia, seringkali bepergian dan berbelanja tanpa adanya kontrol. Transaksi kecil seperti membeli kopi, camilan, atau makanan di luar lama kelamaan akan menumpuk tanpa disadari dan sering membuat saldo rekening habis tanpa disadari.

2. Ikut Semua Promo Akhir Tahun

Diskon dan promo akhir tahun memang sangat menggiurkan, terutama di platform online. Dengan banyaknya diskon yang ditawarkan, banyak anak muda tergoda membeli barang hanya karena murah, tanpa benar-benar membutuhkannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245/libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192231/pesawat_terbang_di_pulau_komodo-Dd4L_large.jpg
Pastikan Pesawat Laik Terbang, Ramp Inspection Dilakukan di Bandara Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192034/ilustrasi_jalan_tol-DpLH_large.jpg
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192006/menko_airlangga-lbKf_large.JPG
Kejar Target Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Menko Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191684/dirut_jasa_marga_soal_kendaraan_pada_natal-RgWk_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Jelang Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191648/menhub_dudy_soal_libur_natal-WZ2r_large.jpg
Tinjau Penyeberangan Jawa-Sumatera, Menhub: Pergerakan Angkutan Lancar Jelang Natal 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement