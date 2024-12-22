4 Kesalahan yang Bikin THR Natal Tiba-Tiba Habis

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) Natal menjadi momen yang dinanti setiap pekerja yang beragama Kristen. Pasalnya, ada perusahaan yang membagikan THR sesuai dengan keyakinan para pekerjanya.

Oleh karena itu seperti moment akhir tahun ini, THR Natal tentu sudah sangat dinantikan. Akan tetapi, seringkali kebahagiaan ini hanya berlangsung sesaat dan bisa berubah menjadi penyesalan secara cepat ketika uang THR habis begitu saja tanpa ada sisa sebelum waktunya.

Banyak anak muda yang terlalu antusias menyambut akhir tahun, sehingga lupa untuk merencanakan keuangan dengan baik. Akibatnya, THR yang seharusnya menjadi pelengkap kebahagiaan Natal malah cepat berkurang.

Berikut adalah empat pola keuangan yang salah dan perlu dihindari agar THR Natal awet yang sudah dirangkum oleh Okezone, Minggu (22/12/2024):

1. Berbelanja Tanpa Cek Saldo

Akhir tahun pastinya dimanfaatkan untuk bertemu teman dan keluarga. Dengan euforia yang bahagia, seringkali bepergian dan berbelanja tanpa adanya kontrol. Transaksi kecil seperti membeli kopi, camilan, atau makanan di luar lama kelamaan akan menumpuk tanpa disadari dan sering membuat saldo rekening habis tanpa disadari.

2. Ikut Semua Promo Akhir Tahun

Diskon dan promo akhir tahun memang sangat menggiurkan, terutama di platform online. Dengan banyaknya diskon yang ditawarkan, banyak anak muda tergoda membeli barang hanya karena murah, tanpa benar-benar membutuhkannya.