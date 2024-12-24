Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Realisasikan Penerimaan Pajak Tembus Rp491 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |21:25 WIB
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Realisasikan Penerimaan Pajak Tembus Rp491 Triliun
Penerimaan Pajak Kanwil Wajib Pajak Besar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta Mei Ling menyatakan bahwa Kondisi perekonomian regional Jakarta bulan November 2024 terjaga optimis.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada dalam zona optimis pada level 124,10 dan lebih tinggi dari IKE nasional 113,47. Kenaikan indikator konsumsi dan produksi menunjukkan adanya sinyal baik untuk pertumbuhan ekonomi.

Optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian yang tercermin pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terjaga pada level 155,33. Yang juga lebih tinggi dari IEK Nasional sebesar 138,25.

1. Kondisi Inflasi di DKI Jakarta

Inflasi DKI Jakarta November 2024 sebesar 1,58% (yoy). Kelompok dengan andil tertinggi mempengaruhi inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,18%, utamanya akibat kenaikan harga bawang merah dan tomat. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,50% utamanya akibat kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas global kinerja APBN.

2. Regional Kinerja APBN

Regional sampai dengan November 2024 resilien dengan pendapatan negara sebesar Rp1.589,07 T atau sebesar 102,71% dari target dan realisasi belanja negara sebesar Rp1.679,27 T yaitu sebesar 84,36% dari pagu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192503/ai-LNaS_large.jpg
OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Langganan ChatGPT Wajib Bayar Pajak 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359/pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190819/pajak-SC5O_large.jpg
7,7 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Akun Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042/pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187670/pajak-PJt6_large.jpg
Penerimaan Pajak Digital Rp43,7 Triliun, DJP Tunjuk Roblox Jadi Pemungut PPN PMSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement