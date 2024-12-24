Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Realisasikan Penerimaan Pajak Tembus Rp491 Triliun

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta Mei Ling menyatakan bahwa Kondisi perekonomian regional Jakarta bulan November 2024 terjaga optimis.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada dalam zona optimis pada level 124,10 dan lebih tinggi dari IKE nasional 113,47. Kenaikan indikator konsumsi dan produksi menunjukkan adanya sinyal baik untuk pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA: Realisasi Penerimaan Pajak DJP Jakarta Khusus Tembus Rp252 Triliun

Optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian yang tercermin pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terjaga pada level 155,33. Yang juga lebih tinggi dari IEK Nasional sebesar 138,25.

1. Kondisi Inflasi di DKI Jakarta

Inflasi DKI Jakarta November 2024 sebesar 1,58% (yoy). Kelompok dengan andil tertinggi mempengaruhi inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,18%, utamanya akibat kenaikan harga bawang merah dan tomat. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,50% utamanya akibat kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas global kinerja APBN.

2. Regional Kinerja APBN

Regional sampai dengan November 2024 resilien dengan pendapatan negara sebesar Rp1.589,07 T atau sebesar 102,71% dari target dan realisasi belanja negara sebesar Rp1.679,27 T yaitu sebesar 84,36% dari pagu.