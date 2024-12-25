Ini Aplikasi Game Penghasil Uang hingga Rp85.000, Dijamin Langsung Masuk Rekening

JAKARTA - Ini aplikasi game penghasil uang hingga Rp85.000, dijamin langsung masuk rekening. Hanya dengan bermain game, Anda dengan mudah bisa menghasilkan uang. Selain melalui adsense atau menjadi pro player, Anda juga bisa mendapatkannya dari game penghasil uang.

Saat ini, banyak game penghasil uang yang langsung masuk ke rekening dan dapat dimainkan dengan mudah. Selain bisa menghasilkan uang, game-game ini juga terjamin keamanannya. Kamu cukup menggunakan smartphone yang biasa digunakan sehari-hari, asalkan memiliki kuota internet untuk memainkannya.

Berikut ini 5 deretan aplikasi penghasil uang hingga Rp85.000 dijamin langsung masuk rekening yang dirangkum Okezone, Selasa (24/12/2024):

1. Market Glory

Game ini terbukti 100% membayar para pemainnya dan sangat cocok untuk hiburan di waktu luang. Permainannya unik, dan pemain dapat menghasilkan uang dari berbagai aktivitas dalam game tersebut.

Uang yang didapat berupa uang virtual dalam mata uang Euro, dan pencairannya bisa dilakukan melalui akun PayPal. Jika ingin serius bermain, sebaiknya buat akun PayPal terlebih dahulu, karena game ini juga memiliki minimal WD (withdrawal) untuk menarik uang ke rekening.