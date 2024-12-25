Advertisement
HOT ISSUE

Catatan Akhir Tahun 2024, Ekonomi RI Sulit Capai 8%

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |17:24 WIB
Catatan Akhir Tahun 2024, Ekonomi RI Sulit Capai 8%
Didik J Rachbini soal Ekonomi 8% di 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ekonom Senior INDEF/Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menyatakan para ekonom muda di Indef sudah memprediksi tingkat pertumbuhan tahun ini dan prediksi tahun depan akan stagnan 5%.

1. Alasan 5%

Alasannya selama ini tidak ada sgtrategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini dimana PMI sektor tersebar di dalam kue ekonomi ini terus menurun dan jatuh di bawah 50%.

Dengan sektor industri yang diabaikan tanpa kebijakan berarti seperti ini, apakah layak kita berharap tumbuh 8%?

2. Sektor Industri

Sektor industri tumbuh rendah, selama ini dalam beberapa tahun hanya sekitar 3%-4%. Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7% seperti target Jokowi atau target 8 persen pada pemerinthan Prabowo Subianto.

Jika industri tumbuh rendah seperti ini, maka lupakan target yang tinggi tersebut. Selama pemerintahan Jokowi sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan 7 persen sangat meleset.

Halaman: 1 2
1 2
