Harga Tiket Pesawat Turun 9% di Bandara Halim

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf mengakui penurunan harga tiket pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma mulai dari 9 - 11%.

1. Tinjau langsung

Wamen Aminuddin mengatakan hal itu diketahui setelah melakukan tinjauan langsung ke Bandara Halim untuk memantau penurunan harga tiket pesawat, Rabu (25/12/2024).

"Tadi juga kami sempat ke Bandara Halim untuk mengecek benar keadaan bagaimana harga tiket yang memang diperintah langsung oleh Bapak Presiden untuk turun. Tadi kami dialog dengan para penumpang dari Halim dan rata-rata memang penurunan tiket 9 sampai 11%," kata Wamen Aminuddin saat ditemui di Stasiun Pasar Senen (25/12/2024).

2. Harga Tiket

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah telah resmi mengurangi harga tiket pesawat yang ditetapkan sebesar 10% selama periode libur natal dan tahun baru (Nataru) 2025.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri mengatakan penurunan tiket ini tanpa pengurangan PPN, sehingga diperlukan peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.