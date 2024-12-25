Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun Pasar Senen Dipadati Penumpang pada Natal 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |18:56 WIB
Stasiun Pasar Senen Dipadati Penumpang pada Natal 2024
Penumpang Kereta Api di Pasar Senen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen dipadati calon penumpang pada hari raya Natal 25 Desember 2024. Berdasarkan catatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) jumlah penumpang yang diberangkatkan dsri Stasiun Pasar Senen pada hari H Natal ini sebanyak 16.756 penumpang.

Pantauan MNC Portal di lokasi sekitar pukul sejak siang hari hingga pukul 16.00 WIB penumpang yang datang ke stasiun Pasar Senen terus bertambah, hal ini terlihat dari antrean penumpang yang terjadi di pintu masuk peron.

1. Sebanyak 13.158 penumpang

Berdasarkan catatan Daop 1 Jakarta, volume keberangkatan pada Rabu 25 Desember sebanyak 41.138 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Gambir sebanyak 13.158 penumpang, stasiun Pasar Senen 16.756 penumpang, dan stasiun lain Daop 1 Jakarta sebanyak 10.224 penumpang.

Adapun tujuan favorit para penumpang kereta adalah Stasiun Lempuyangan, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Surabaya, Stasiun Malang, dan Stasiun Semarang.

2. Libur Nataru Penumpang Lebih Rendah

Meski demikian, Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan trafic periode Nataru tahun ini hingga 25 Desember memang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika dihitung akumulatif 19 Desember - 5 Januari 2025 mendatang, Didiek optimis angkanya akan lebih besar.

"Kinerja harian angkutan Nataru tahun ini dibandingkan tahun lalu memang sedikit lebih rendah. Tapi saya optimis tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun lalu," kata Didiek saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Rabu (25/12/2024).

